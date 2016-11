Schulting pakt zilver op 1000 meter

SALT LAKE CITY - Suzanne Schulting heeft zaterdag (lokale tijd) bij de tweede wereldbeker in Salt Lake City zilver veroverd op de 1000 meter. De negentienjarige rijdster kwam in de eindsprint net tekort tegen de Zuid-Koreaanse Jiyoo Kim: 1.29,786 tegen 1.29,882. Voor Schulting was het haar tweede wereldbekermedaille op rij op deze afstand. Vorige week behaalde ze brons tijdens het openingstoernooi in Calgary. Schulting leidt nu in het wereldbekerklassement van dit nummer.

13-11-2016

Jorien ter Mors ging in de finale van de 1500 meter vergeefs op jacht naar haar eerste individuele wereldbekermedaille in het shorttrack in drie jaar. De tweevoudig wereldkampioene op de langebaan liep tegen een straf aan en belandde daardoor in de finale op de zesde en laatste plaats. De Zuid-Koreaanse Minjeong Choi pakte goud op deze afstand.

Sjinkie Knegt strandde door een straf in de kwartfinales van de 1000 meter. Daan Breeuwsma eindigde op deze afstand als negende.

Wereldrecord

In de halve finales van de aflossing op de 3000 meter reed de Zuid-Koreaanse vrouwenploeg een wereldrecord (4.04,222). In dezelfde race eindigde de Nederlandse formatie als tweede in de Nederlandse recordtijd van 4.04,853. Yara van Kerkhof, Rianne de Vries, Ter Mors en Schulting gaan zondag in de finale de strijd om de medailles aan. In Calgary won Oranje vorig weekeinde zilver achter Zuid-Korea.

Ook de Nederlandse mannenploeg haalde de finale van de aflossing over 5000 meter. Adwin Snellink, Itzhak de Laat, Breeuwsma en Knegt wonnen hun race in de halve eindstrijd. Het viertal gaat zondag in de finale voor goud. Nederland behaalde vorige week in Calgary zilver op dit onderdeel.