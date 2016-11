Kodaira wint opnieuw 500 meter in Harbin

HARBIN - De Japanse schaatsster Nao Kodaira heeft zondag bij de eerste wereldbeker in China ook de tweede race op de 500 meter gewonnen. De dertigjarige rijdster zegevierde in een tijd van 38,04. Daarmee was ze een fractie langzamer dan vrijdag in haar winnende rit (38,00). Kodaira, die vorig seizoen nog voor de ploeg van coach Marianne Timmer uitkwam, behaalde zondag haar derde wereldbekerzege op de 500 meter.

Door ANP - 13-11-2016, 10:09 (Update 13-11-2016, 10:09)

De Zuid-Koreaanse Lee Sang-hwa, olympisch en wereldkampioene op de 500 meter, eindigde op de tweede plek (38,11). Daarmee nam ze een beetje revanche voor de teleurstellende zesde plaats op vrijdag (38,47). Het brons ging zondag naar de Japanse Maki Tsuji in 38,30. Zij behaalde vrijdag zilver in 38,17.

Marrit Leenstra was zondag op de tiende plaats opnieuw de beste Nederlandse. De Friezin was sneller dan vrijdag: 38,56 tegen 38,99 (elfde). Anice Das (veertiende in 38,90), Bo van der Werff (zestiende in 39,08) en Floor van den Brandt (achttiende in 39,17) vervulden opnieuw een bijrol.