Van Riessen naar halve finales sprint

ANP Van Riessen naar halve finales sprint

APELDOORN - Laurine van Riessen heeft zich zondag voor de halve finales sprint geplaatst bij de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Apeldoorn. De Nederlandse was in twee races veel sterker dan de Amerikaanse Mandy Marquardt. Van Riessen hield haar opponente met een kleine voorsprong van 0,040 en 0,106 seconden achter zich.

Door ANP - 13-11-2016, 11:10 (Update 13-11-2016, 12:42)

Marquardt was eerder op de dag nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Shanne Braspennincx. De Brabantse bleef steken in de achtste finales.