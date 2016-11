Boom gaat weer veldrijden

ZOETERMEER - Wielrenner Lars Boom zal net als vorig jaar in een aantal veldritten toewerken naar het nieuwe seizoen op de weg. De oud-wereldkampioen liet zondag op Twitter weten dat hij onder meer van start wil gaan in de wereldbekercross van Heusden-Zolder op 26 december.

Door ANP - 13-11-2016, 15:25 (Update 13-11-2016, 15:25)

In aanloop naar die veldrit in België neemt Boom aan drie wedstrijden deel in Spanje. Op 8 december begint hij in Asteasu, waarna hij op 10 december in Elorrio en op 11 december in Igorre eveneens in actie komt. Hoe zijn winterse programma er verder uitziet, is nog niet bekend.

Boom (30) behaalde in 2008 in Treviso de wereldtitel veldrijden. Hij veroverde ook zes keer de Nederlandse titel.

Boom rijdt komend seizoen voor Team LottoNL-Jumbo. Hij vertrekt na twee jaar bij Astana.