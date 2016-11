Lorenzo zegeviert voor eigen publiek

VALENCIA - Motorracer Jorge Lorenzo heeft zondag de Grand Prix van Spanje, de laatste van het seizoen, op zijn naam geschreven. De Spaanse Yamaha-coureur was in de MotoGP-klasse de snelste op het circuit van Valencia. Hij liet wereldkampioen Marc Márquez van Honda en Andrea Iannone uit het fabrieksteam van Ducati achter zich.

Door ANP - 13-11-2016, 15:30 (Update 13-11-2016, 15:30)

Het is de eerste zege voor Lorenzo sinds mei. Hij startte zondag vanaf poleposition en domineerde de hele race. De Italiaan Iannone reed lange tijd op de tweede plek, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Márquez die langzaam op gang kwam. De Spanjaard had zich al verzekerd van de wereldtitel. In de laatste rondes gaf hij meer gas en schaarde zich vervolgens soepel achter Lorenzo.

In de WK-stand is Lorenzo als derde geëindigd. De Italiaan Valentino Rossi (Yamaha), die zondag als vierde over de finish kwam, bezet de tweede plek.