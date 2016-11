Brons voor Van Riessen op WB sprint

APELDOORN - Laurine van Riessen heeft op de slotdag van de wereldbeker baanwielrennen in Omnisport Apeldoorn de bronzen medaille op de sprint in de wacht gesleept. Nadat de Leidse vrijdag al met Shanne Braspennincx en Kyra Lamberink zilver won op de teamsprint, bekroonde de oud-schaatsster zondag een degelijk sprinttoernooi met de derde plaats.

Door ANP - 13-11-2016, 16:40 (Update 13-11-2016, 16:40)

In de kleine finale rekende ze gedecideerd af met Olena Starikova uit Oekraïne. De gouden medaille werd veroverd door Wai Lee uit Hongkong. Die versloeg in de eindstrijd de Spaanse Tania Calvo. Het brons voor Van Riessen was de derde medaille die de Nederlandse ploeg tijdens de wereldbeker in eigen land binnenhaalde.