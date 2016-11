Van Riessen wil door met bondscoach Wolff

APELDOORN - Laurine van Riessen was na het bemachtigen van de bronzen medaille op de wereldbeker sprint heel uitgesproken over haar toekomst. Die ligt voor de 29-jarige oud-schaatsster in het baanfietsen, mét de huidige bondscoach René Wolff als haar leidsman.

Door ANP - 13-11-2016, 17:30 (Update 13-11-2016, 17:30)

De Leidse haakte op die manier gevat in op de discussie die er in wielerland is ontstaan door een conflict tussen de Duitser Wolff en de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU). De voormalige topsprinter die al zes jaar werkzaam is bij de wielerbond, weet nog niet of hij in 2017 ook nog een contract heeft. Daarnaast vindt Wolff dat er een gebrek aan kennis en daadkracht is bij de huidige technisch directeur Johan Lammerts.

,,Maar voor mij is het duidelijk: ik heb vorig jaar gekozen voor het baanwielrennen, omdat ik kon samenwerken met René. Alleen met hem wil ik trainen onder de vlag van de bond, en als dat niet kan, moeten we een andere weg zoeken'', aldus Van Riessen.