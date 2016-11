Verstappen derde na fenomenale inhaalrace

SÃO PAULO - Max Verstappen was zondag de grote smaakmaker in de Grote Prijs van Brazilië, waar de staag stromende regen grote invloed had op het wedstrijdverloop en tot twee lange onderbrekingen leidde. Dankzij een reeks fraaie inhaalacties in het laatste deel van de race reikte de Limburger tot de derde plaats in zijn Red Bull.

Door ANP - 13-11-2016, 20:19 (Update 13-11-2016, 20:39)

Lewis Hamilton triomfeerde op het circuit van Interlagos. De Brit van Mercedes boekte zijn derde zege op rij en hield daarmee zijn teamgenoot Nico Rosberg voortijdig van de wereldtitel. De Duitser finishte als tweede en begint als leider in het kampioenschap aan de slotrace in Abu Dhabi over twee weken.

De rode vlag zwaaide voor de eerste keer na een vroege crash van de Fin Kimi Räikkönen van Ferrari. Code rood werd voor de tweede keer afgekondigd in ronde 28 van de 71 te rijden ronden, omdat de wedstrijdleiding het te gevaarlijk vond op de natte baan.

Niet bang

Maar Verstappen liet zien dat hij niet bang is voor een paar druppels en op een natte baan stuurmanskunst tot in de perfectie beheerst. Hij had zijn klasse in het eerste deel van de race getoond met gedurfde inhaalacties bij Räikkönen en Rosberg en was op weg naar koploper Hamilton, toen een crash van Felipe Massa een halt riep aan zijn dadendrang.

In de neutrale periode die volgde ging Verstappen noodgedwongen de pitstraat weer in om naar regenbanden te wisselen en hij viel daardoor terug naar de twaalfde plaats. In de laatste pakweg vijftien ronden zigzagde hij door het veld naar het podium. Onderweg passeerde hij negen concurrenten, onder wie zijn grote rivaal Sebastian Vettel.

In de stand van het kampioenschap steeg Verstappen naar de vijfde plaats.