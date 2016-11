Verstappen: ongelooflijke inhaalrace

ANP Verstappen: ongelooflijke inhaalrace

SÃO PAULO - Oud-formule 1-coureur Martin Brundle sprak zondag bij de prijsuitreiking vol ongeloof over de inhaalacties van Max Verstappen in de Grote Prijs van Brazilië. De Nederlander haalde in de laatste vijftien ronden negen concurrenten in en finishte als derde. ,,Jij hebt nieuwe lijnen ontdekt op het circuit'', zei de Britse ceremoniemeester.

Door ANP - 13-11-2016, 21:09 (Update 13-11-2016, 21:09)

Verstappen glunderde van oor tot oor op het podium. ,,Ik kon niet zien waar ik reed door de regensluiers. Het was een ongelooflijke race in moeilijke omstandigheden. Na de tweede herstart wist ik Nico Rosberg in te halen, maar kort daarna had ik een angstig moment. Al mijn wielen blokkeerden'', zei de negentienjarige Limburger. ,,Ik hield mijn auto op de baan. Laat ik zeggen dat het 50 procent kunde was en 50 procent geluk.''

De coureur van Red Bull wisselde gedurfd naar snellere intermediate banden, maar moest noodgedwongen weer de pitlane in om toch voor de regenbanden te kiezen op het doorweekte circuit. 'Ik ben meer een boot dan een auto in de laatste bocht', riep hij door de boordradio. ,,Volgens mij lag ik toen zelfs veertiende, maar ik kon heel makkelijk inhalen en dat gaf een ongelooflijk gevoel.''