ANP Cavaliers en Warriors winnen

CLEVELAND - Achter het verrassende Los Angeles Clippers zijn Cleveland Cavaliers en Golden State Warriors zoals verwacht de beste presterende ploegen in de Amerikaanse profbasketbalcompetitie NBA. De titelverdedigers uit Cleveland wonnen zondag met 100-93 van Charlotte Hornets en haalden al weer de recordboeken. Nooit eerder slaagde een team in de NBA erin in de eerste negen competitieduels ten minste tien driepunters te maken. Zondag maakte Channing Frye er zes van de veertien.

Door ANP - 14-11-2016, 8:30 (Update 14-11-2016, 8:30)

Sterspeler LeBron James kwam tot negentien punten, acht rebounds en acht assists. Kyrie Irving was ook goed voor negentien punten, Kevin Love had er achttien achter zijn naam. De Clippers, die zondag niet in actie kwamen, hebben negen overwinningen tegen één nederlaag. De 'Cavs' staan op acht tegen één. Golden State Warriors, dat met 133-120 won van Phoenix Suns, heeft acht overwinningen en twee nederlagen. Klay Thompson en Stephen Curry waren beiden goed voor dertig punten, Kevin Durant kwam op 29 uit.