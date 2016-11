Van Driel en Lafeber houden stand

ANP Van Driel en Lafeber houden stand

GERONA - De golfers Darius van Driel en Maarten Lafeber hebben halverwege het kwalificatietoernooi in Gerona ('qualifying school') de kansen op het felbegeerde ticket voor de Europese Tour nog steeds in eigen hand. Van Driel klom maandag naar de gedeelde vijfde plek in het klassement, Lafeber zakte twee plaatsen naar de 21e positie. De beste 25 spelers na zes ronden verdienen een speelkaart voor het hoogste profniveau in 2017.

Door ANP - 14-11-2016, 18:07 (Update 14-11-2016, 18:07)

In de straffe Noord-Spaanse wind hield Van Driel op de Tour Course, die iets minder moeilijk wordt ingeschat dan de Stadium Course, goed stand. Hij ging rond in 70 slagen (par). Daarmee belandde Van Driel op een score van -7. Hij heeft een achterstand van twee slagen op het leidende Britse duo Robert Coles/Richard McEvoy (-9).

Lafeber gebruikte 72 slagen voor zijn omloop op de Tour Course. Hij staat op -4.

Reinier Saxton (88e met +3) moet dinsdag een heel goede ronde spelen om de cut (top zeventig) nog te halen. Daan Huizing (107e met +5) en Jurrian van der Vaart (124e met +7) staan er nog slechter voor.