ANP Van Gerwen laat zich niet verrassen

WOLVERHAMPTON - Michael van Gerwen heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van de Grand Slam of darts in Wolverhampton. De titelverdediger won maandag ook zijn derde en laatste pouleduel. De als eerste geplaatste Brabander versloeg de Duitser Max Hopp met 5-1.

Door ANP - 14-11-2016, 22:10 (Update 14-11-2016, 22:10)

Ook Benito van de Pas bleef ongeslagen in de groepsfase. De Tilburger, die al zeker was van kwalificatie voor de volgende ronde, was met 5-2 te sterk voor de als derde geplaatste Engelsman Adrian Lewis, die na twee nederlagen al was uitgeschakeld.

Raymond van Barneveld gooit dinsdag in zijn derde groepswedstrijd tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic. Met twee overwinningen is de Hagenaar, die het toernooi in 2012 won, al vrijwel zeker van een plek in de achtste finales.

Het toernooi in Wolverhampton kent een prijzengeld van circa 460.000 euro. Voor de winnaar ligt een bedrag van ongeveer 115.000 euro klaar.