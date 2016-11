WADA schorst antidopinglab Doha

ANP WADA schorst antidopinglab Doha

MONTREAL - De directie van het antidopinglaboratorium in Doha moet voorlopig alle werkzaamheden staken. Het mondiale antidopingbureau WADA heeft de instantie in Qatar, waar in 2022 het WK voetbal wordt gehouden, voor minimaal vier maanden geschorst. Volgens WADA voldoet het onderzoekscentrum niet aan de nieuwe internationale voorschriften om onder meer urine en bloed op doping te kunnen controleren. De leiding van het bestrafte lab heeft 21 dagen de tijd om beroep aan te tekenen tegen de maatregel van WADA.

Door ANP - 14-11-2016, 22:48 (Update 14-11-2016, 22:48)