Veldwijk debuteert voor Zuid-Afrika

MAPUTO - Lars Veldwijk heeft dinsdag zijn debuut gemaakt in de nationale voetbalploeg van Zuid-Afrika. De Nederlandse aanvaller, wiens vader in Zuid-Afrika is geboren, mocht in de eerste helft van de oefeninterland in en tegen Mozambique (1-1) meedoen bij 'Bafana Bafana'. Hij moest na de rust zijn plaats afstaan aan Bradley Grobler. Deze invaller bracht in de 53e minuut de gelijkmaker op zijn naam. Ajacied Thulani Serero kwam bij de bezoekers een kwartier voor tijd in het veld.

Door ANP - 15-11-2016, 20:17 (Update 15-11-2016, 20:17)

Veldwijk speelde vorig seizoen nog voor PEC Zwolle. Hij komt nu voor Kortrijk uit in België. Veldwijk bleef zaterdag in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd van Zuid-Afrika tegen Senegal (2-1) nog op de bank.