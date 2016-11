Waterpoloërs beginnen WL met zege

ANP Waterpoloërs beginnen WL met zege

GOUDA - De Nederlandse waterpoloërs zijn de World League dinsdag begonnen met een overwinning op Frankrijk. De ploeg van bondscoach Robin van Galen was met 11-10 (1-1 2-2 5-3 3-4) te sterk voor de Fransen.

Door ANP - 15-11-2016, 22:44 (Update 15-11-2016, 22:44)

Oranje nam hiermee in het uitverkochte Groenhovenbad revanche voor de uitschakeling voor deelname aan de Olympische Spelen. Frankrijk veroverde in april het laatste ticket voor Rio door de Nederlandse mannen na strafworpen te verslaan.

De strijd tussen beide landen ging lang gelijk op. Na de eerste periode was de stand 1-1. Daarna was een voorsprong steeds maar van korte duur. Bij een stand van 6-6 slaagde Nederland erin uit te lopen naar 8-6. Frankrijk behield echter steeds de aansluiting. In de laatste periode kwam Oranje met 11-8 voor. De Fransen kwamen toch weer terug tot 11-10, maar de mannen van Van Galen hielden de kleine marge tot het einde vast.

Jorn Winkelhorst was topscorer bij Oranje met drie doelpunten. Lars Gottemaker scoorde twee keer.