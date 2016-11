Vier remises uit vier bij Carlsen en Karjakin

NEW YORK - De vierde partij in de strijd om het wereldkampioenschap schaken tussen Magnus Carlsen en Sergej Karjakin is ook in een remise geëindigd. De drie eerdere partijen tussen de Noorse titelverdediger en de Russische uitdager leverden ook al geen winnaar op.

Door ANP - 16-11-2016, 3:13 (Update 16-11-2016, 3:13)

Net als een dag eerder werd het een lange partij waarin Carlsen op veel momenten de overhand had. Karjakin moest met wit veel in de verdediging maar sleepte er ook nu weer een remise uit. De partij bestond uit maar liefst 94 zetten.

Door de vier remises is de stand logischerwijs 2-2. Het vijfde duel wordt donderdag gespeeld. De tweekamp gaat over maximaal twaalf partijen.

Carlsen (25) is wereldkampioen sinds hij in 2013 de Indiër Viswanathan Anand versloeg. In 2014 verdedigde hij zijn titel met succes tegen diezelfde Anand. Karjakin (26) werd uitdager door in maart in Moskou het kandidatentoernooi te winnen.