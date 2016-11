Olympische comités eren Puig en Van Niekerk

DOHA - De Puerto Ricaanse tennisster Monica Puig en de Zuid-Afrikaanse atleet Wayne Van Niekerk zijn door de gezamenlijke nationale olympische comités bekroond voor hun prestaties tijdens de Olympische Spelen van deze zomer in Rio de Janeiro.

Door ANP - 16-11-2016, 12:42 (Update 16-11-2016, 12:42)

Puig versloeg in de olympische finale van het vrouwentennis de Duitse Angelique Kerber, momenteel de nummer één van de wereld. Het betekende de eerste gouden medaille in de geschiedenis van Puerto Rico. Van Niekerk won goud op de 400 meter in een nieuw wereldrecord.

De ANOC-awards, voor opmerkelijke prestaties op de Spelen, werden uitgereikt in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de derde keer dat de ANOC (Associatie van Nationale Olympische Comités) de prijzen toekende.