ANP Lammers en Barrichello in Nederlands raceteam

KATWIJK - Jan Lammers, Rubens Barrichello en Frits van Eerd vormen een nieuw Nederlands raceteam, dat in juni 2017 gaat deelnemen aan de 24 Uur van Le Mans.

Door ANP - 16-11-2016, 14:46 (Update 16-11-2016, 14:46)

De ploeg, die Racing Team Nederland gaat heten, werkt samen met de Italiaanse racewagenfabrikant Dallara, dat een nieuwe auto heeft ontwikkeld voor de zogeheten LMP2-klasse. De drie coureurs hebben de auto vorige week getest op het circuit van Magny-Cours in Frankrijk.

De 44-jarige Braziliaan Barrichello is voomalig Formule 1-coureur en won daarin elf keer een Grote Prijs. Lammers (60), die ook uitkwam in de Formule 1, won in 1988 al eens Le Mans. Initiatiefnemer Van Eerd, Jumbo-baas en sponsor van Max Verstappen, doet mee als de verplichte onervaren kracht, de zogeheten bronzen rijder.