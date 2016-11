Burger kansloos ten onder in Limoges

ANP Burger kansloos ten onder in Limoges

LIMOGES - Tennisster Cindy Burger is woensdag kansloos ten onder gegaan bij het WTA-toernooi in het Franse Limoges. De Volendamse werd in de eerste ronde direct uitgeschakeld door Pauline Parmentier, die een thuiswedstrijd speelde. De Française gunde Burger maar twee games in de partij die slechts 47 minuten duurde. Het werd 6-0 en 6-2.

Door ANP - 16-11-2016, 17:14 (Update 16-11-2016, 17:14)

Parmentier, die afgelopen weekend met de Franse vrouwen de Fed Cup aan zich voorbij zag gaan, had geen partij aan de Nederlandse. Burger had haar service niet onder controle en sloeg zes dubbele fouten. Voor de mondiale nummer 134 is het tennisseizoen voorbij.