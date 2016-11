Biljarter Jaspers begint goed aan WK

Biljarter Jaspers begint goed aan WK

BORDEAUX - Biljarter Dick Jaspers heft woensdag zijn eerste wedstrijd op het WK driebanden in het Franse Bordeaux gewonnen. De drievoudig wereldkampioen was veel te sterk voor de Libanees Antoine Gholam (40-19). Jaspers strijdt donderdag met de Oostenrijker Arnim Kahofer om de groepswinst, die een plaats in de achtste finales oplevert.

Door ANP - 16-11-2016, 17:15 (Update 16-11-2016, 17:15)

Voor Raimond Burgman is het WK al voorbij. De regerend Nederlands kampioen verloor ook zijn tweede wedstrijd. Hij was niet opgewassen tegen de Belg Eddy Merckx (24-40). Burgman ging dinsdag in zijn eerste wedstrijd op het WK onderuit tegen de Zuid-Koreaan Kim Jae-guen (35-40).

De Zweed Thorbjörn Blomdahl verdedigt zijn titel in Bordeaux.