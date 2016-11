Verstappen genomineerd voor 'actie van jaar'

AMSTERDAM - Max Verstappen komt opnieuw in aanmerking voor de 'actie van het jaar' in de autosport. Volgens de Formule 1 verdient de Nederlander die prijs voor de manier waarop hij zondag de Duitser Nico Rosberg passeerde in de Grand Prix van Brazilië.

Door ANP - 16-11-2016, 19:50 (Update 16-11-2016, 19:50)

Ook andere raceklassen nomineren een spectaculaire actie van een coureur. De winnaar wordt op 2 december tijdens een gala van autosportfederatie FIA bekendgemaakt. Verstappen won de prijs al in 2014 en 2015. Vorig jaar viel hij in de prijzen met een mooie passeeractie op Felipe Nasr tijdens de Grand Prix van België.

Twee jaar geleden genoten de stemmers van de manier waarop hij Antonio Giovinazzi in de F3 te kijk zette.