ANP Clement heeft geen zin in talkshow met Dekker

OSS - Het Brabants Wielercafé, een talkshow in Oss, moet voor de editie van 23 november op zoek naar een nieuwe gast. Wielrenner Stef Clement heeft geen zin betrokken te zijn bij de promotie van een boek dat oud-renner Thomas Dekker, een van de andere gasten, heeft geschreven. ,,Omdat ik geen enkel belang bij noch behoefte aan een optreden in dit decor heb, meld ik mij af voor deelname aan dit wielercafé'', liet de Brabander in eerste instantie via social media weten.

Door ANP - 16-11-2016, 21:12 (Update 16-11-2016, 21:12)

Clement ziet het niet zitten samen aan een tafel te zitten met Dekker, wiens boek deze week voor de nodige beroering zorgde vanwege onder meer onthullingen over excessief dopinggebruik en bezoek van en aan prostituees. ,,Ik wil geen onderdeel zijn van het media-offensief rond dit boek'', lichtte Clement zijn besluit toe. ,,Ik ga het niet lezen. Iedereen mag schrijven wat hij wil, maar Thomas heeft meerdere keren de kans gekregen bij instanties die daarvoor zijn, zijn hele verhaal over doping te doen. Hij heeft dat toen niet gedaan. Waarschijnlijk omdat hij nog actief was en iets te verliezen had.''

Volgens Clement gaat het Dekker erom 'in the picture' te blijven. ,,Zijn boekje moet straks onder de kerstboom liggen. Hij stelt zijn eigen belang boven het algemeen belang. Zoals hij nu in de media opduikt, doet me denken aan het charmeoffensief van Willem Holleeder een tijdje geleden. Een ander verhaal, maar ook iemand die de aandacht niet verdient. Ik pas ervoor om in dat circus mee te draaien.''