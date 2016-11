Monfils haakt geblesseerd af bij Finals

LONDEN - Tennisser Gaël Monfils heeft zich met een ribblessure moeten terugtrekken uit de ATP World Tour Finals. De Belg David Goffin neemt als eerste reservespeler de plaats in van de Fransman, die met twee nederlagen al geen kans meer maakte op een plek in de halve finales. Goffin neemt het donderdag in de groepsfase op tegen Novak Djokovic. De Serviër plaatste zich dinsdag al voor de halve eindstrijd.

Door ANP - 16-11-2016, 21:40 (Update 16-11-2016, 21:40)

Naar eigen zeggen heeft Monfils sinds eind oktober niet meer zonder pijn gespeeld. ,,Ik heb gedaan wat ik kon, maar het wordt alleen maar erger'', zei hij op een persconferentie. ,,Het is beter dat ik nu stop.''

Goffin, de mondiale nummer elf, is de eerste Belg ooit die in actie komt bij de Finals.