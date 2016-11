Rosberg piekert over tactiek

MONACO - Nico Rosberg heeft nog geen idee hoe hij in de slotrace van de Formule 1 zijn eerste wereldtitel wil veiligstellen. ,,Ik weet niet wat mijn tactiek wordt. Ik moet daar nog eens goed over nadenken'', aldus de Duitse leider in het kampioenschap, die de laatste drie races teamgenoot en titelverdediger Lewis Hamilton zag winnen en punten inlopen.

Door ANP - 17-11-2016, 14:30 (Update 17-11-2016, 14:30)

Het verschil tussen de coryfeeën van Mercedes bedraagt nog maar 12 punten. Met een overwinning in de Grand Prix van Abu Dhabi is de titel binnen, maar dan moet Rosberg voluit gaan. Hij kan ook op safe spelen en genoegen nemen met de derde plaats, die hem ook nog wereldkampioen maakt. ,,Het wordt hoe dan ook een moeilijke race. In de Formule 1 gaat niets vanzelf'', zegt Rosberg op de website Autosport.

Hamilton is de man in vorm. Hij won afgelopen zondag met de Grand Prix van Brazilië zijn derde race op rij. ,,Ik zit in een lastige positie. Ook al rijd ik in Abu Dhabi als een duivel, het kan me niets opleveren. Maar ik geef uiteraard niet op.''