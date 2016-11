Biljarter Jaspers naar achtste finales WK

BORDEAUX - Biljarter Dick Jaspers heeft donderdag de achtste finales bereikt van het WK driebanden. De drievoudig wereldkampioen won in Bordeaux ook zijn tweede en laatste groepswedstrijd. De Oostenrijker Arnim Kahofer werd in twintig beurten verslagen: 40-26.

Door ANP - 17-11-2016, 18:11 (Update 17-11-2016, 18:11)

Jaspers was woensdag in zijn eerste groepswedstrijd al veel te sterk voor de Libanees Antoine Gholam (40-19). Hij is de enige Nederlander die nog actief is op het WK. Raimond Burgman, regerend Nederlands kampioen, verloor beide poulewedstrijden en is uitgeschakeld.

Thorbjörn Blomdahl verdedigt zijn titel in Bordeaux. De Zweed kwalificeerde zich eveneens voor de achtste finales.