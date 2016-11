Bouwmeester en Van Rijsselberghe in prijzen

AMSTERDAM - Dorian van Rijsselberghe en Marit Bouwmeester zijn donderdag allebei uitgeroepen tot zeiler van het jaar. Zij zijn tijdens een gala in Amsterdam onderscheiden met de Conny van Rietschoten-trofee. Het is voor het eerst dat de eretitel aan twee zeilers is uitgereikt.

Door ANP - 17-11-2016, 22:48 (Update 17-11-2016, 22:48)

Beide zeilers pakten afgelopen zomer olympisch goud op de Spelen in Rio de Janeiro. Van Rijsselberghe deed dat in de RS:X-klasse, Bouwmeester was de beste in de Laser Radial.

De prijs ging vorig jaar naar Bouwe Bekking, die met zijn bemanning tweede werd in de Volvo Ocean Race. Bouwmeester won de trofee eerder al in 2010 en 2011, Van Rijsselberghe werd in 2012 onderscheiden.