ANP Sablikova wint, zilver voor De Jong

NAGANO - Antoinette de Jong heeft vrijdag tijdens de tweede wereldbeker schaatsen in Japan zilver veroverd op de 3000 meter. De Nederlands kampioene allround eindigde op de baan in Nagano in 4.04,53. Alleen wereldkampioene Martina Sablikova uit Tsjechië was sneller: 4.03,56. Ze zegevierde vorig weekeinde tijdens de eerste wereldbeker in China eveneens op deze afstand. De Russin Anna Joerakova pakte in Japan brons met een tijd van 4.05,24.

Door ANP - 18-11-2016, 8:45 (Update 18-11-2016, 8:45)

Ireen Wüst moest deze keer genoegen nemen met de vijfde plaats met een tijd van 4.05,77. De olympisch kampioen op deze afstand eindigde vorige week in Harbin op de zevende plek. Opnieuw kon de kopvrouw van Justlease.nl in de slotfase haar snelheid niet vasthouden. De tijd van de dertigjarige Brabantse was echter al heel wat beter dan in China (4.11,76). Dat was toen haar slechtste race op de 3000 meter in zes jaar. Wüst liet nadien in Harbin weten dat ze zich een beetje schaamde voor haar manier van schaatsen in de laatste paar ronden.

Marije Joling kwam in Nagano niet verder dan de achtste plek (4.06,30). De schaatsster van Team Victorie behaalde vorig week in Harbin nog zilver op deze afstand. Melissa Wijfje eindigde vrijdag in Japan op de negende plaats (4.07,30).

Voor De Jong was het haar tweede wereldbekermedaille op de 3000 meter. De 21-jarige ploeggenote van Wüst belandde in Harbin nog op de vierde plek (4.10,03). Voor Sablikova was het haar 29e wereldbekerzege op deze afstand en haar 44e in totaal.