Critérium International verdwijnt

ANP Critérium International verdwijnt

PARIJS - Het Critérium International zal vanaf 2017 niet meer worden gehouden. Organisator ASO ziet voor de tweedaagse wielerwedstrijd in maart geen toekomst meer, vooral door de overvolle kalender.

Door ANP - 18-11-2016, 13:04 (Update 18-11-2016, 13:04)

Het Criterium International was een tweedaagse wedstrijd, die uit een vlakke rit, een tijdrit en een bergrit bestond. De eerste editie vond in 1932 plaats. De wedstrijden werden de afgelopen jaren op Corsica afgewerkt.

Joop Zoetemelk was in 1979 de eerste Nederlandse winnaar. Daarna won Erik Breukink nog twee keer (1988 en 1993). De eindzege in de laatste editie ging dit jaar naar de Fransman Thibaut Pinot.