Murray naar halve finales Tour Finals

LONDEN - Tennisser Andy Murray verkeert nog steeds in blakende vorm. De Schotse nummer één van de wereld plaatste zich vrijdag voor de halve finales van de World Tour Finals in Londen. Hij versloeg de Zwitser Stan Wawrinka in twee sets: 6-4 6-2.

Door ANP - 18-11-2016, 17:02 (Update 18-11-2016, 17:34)

Murray wist na het winnen van de eerste set al dat hij de halve finales had bereikt. Door zijn zeges op de Japanner Kei Nishikori en de Kroaat Marin Cilic eerder deze week lag hij al op koers voor de laatste vier in het eindejaarstoernooi met de beste acht tennissers van het seizoen. De afgetekende winst op de Zwitser betekent dat Murray groepswinnaar is. Hij treft zaterdag in de halve finale de Canadees Milos Raonic.

Door de zege van Murray op Wawrinka plaatste ook Nishikori zich voor de halve finales. Zijn resultaat in de laatste groepswedstrijd later op vrijdag tegen Cilic is niet meer van belang. De Japanner neemt het in de andere halve finale op tegen Novak Djokovic, de onlangs onttroonde wereldranglijstaanvoerder.

Wawrinka begon wel sterk aan de partij tegen Murray in de O2 Arena en de eerste set ging gelijk op tot 3-3. Daarna slaagde Murray er in de servicegame van de Zwitser af te pakken. Vervolgens won hij de set. In het tweede bedrijf nam Murray meteen het heft in handen door naar 4-0 uit te lopen. Wawrinka gaf zich daarna gewonnen.