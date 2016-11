Opnieuw goud voor Leidenaar Nuis

NAGANO - Schaatser Kjeld Nuis heeft zaterdag bij de tweede wereldbeker in Nagano opnieuw goud veroverd op de 1000 meter. De Nederlandse kampioen op deze afstand eindigde in een winnende tijd van 1.08,46. Met dat baanrecord was de 27-jarige rijder van Team LottoNL-Jumbo net iets sneller dan landgenoot Kai Verbij (1.08,58). Wereldkampioen Pavel Koelizjnikov uit Rusland moest evenals vorige week in China genoegen nemen met brons (1.08,80).

Door ANP - 19-11-2016, 8:54 (Update 19-11-2016, 9:15)

De in Leiden geboren Nuis pakte zijn zevende wereldbekerzege op de 1000 meter. Hij zegevierde vorig weekeinde in Harbin met een tijd van 1.09,57. Verbij eindigde toen op de 1000 meter als vijfde in 1.10,13.

Voor de 22-jarige sprinter van Team Plantina was het zijn derde wereldbekermedaille op deze afstand. Hij schaatst in Nagano een beetje voor eigen publiek. Verbij heeft een Japanse moeder en kan mede daardoor op een flinke schare fans uit het Aziatische land rekenen.

Thomas Krol reed op de olympische baan van 1998 de veertiende tijd (1.09,89).