Oranje ook zonder Wüst snel genoeg

NAGANO - Ook zonder Ireen Wüst is de Nederlandse schaatsploeg op de achtervolging sterk en snel genoeg om goud te winnen. Dat bleek eens te meer zaterdag bij de tweede wereldbeker in Japan. Op de olympische baan van Nagano 1998 zegevierde het drietal van Oranje in een tijd 2.58,69. Japan eindigde voor eigen publiek op ruim een seconde op de tweede plaats (2.59,74). Het brons was voor Rusland met een tijd van 3.02,80.

Door ANP - 19-11-2016, 8:56 (Update 19-11-2016, 8:56)

De ploeg van bondscoach Geert Kuiper bestond uit Marrit Leenstra, Antoinette de Jong en Marije Joling. De laatste verving Wüst, die eerder op de dag als zesde was geëindigd op de 1000 meter. De viervoudig olympisch kampioene moet zichzelf wegens nekklachten nog een beetje in acht nemen in Japan.

De Nederlandse vrouwenploeg is op dit onderdeel olympisch en wereldkampioen. Bij de eerste wereldbeker vorig weekeinde in China zegevierde Oranje eveneens, toen nog wel met Wüst in de gelederen.