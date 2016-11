EK paardensport 2019 in Rotterdam

TOKIO - De Europese kampioenschappen springen, dressuur en para-dressuur worden in 2019 gehouden in Rotterdam. Dat heeft de internationale paardensportbond FEI zaterdag besloten in Tokio. De titelstrijd vindt plaats van 19 tot en met 25 augustus. Rotterdam organiseerde in 2011 al het EK dressuur. ,,Maar het is dertig jaar geleden dat we hier een EK springen hadden. We gaan er een fantastisch evenement van maken'', aldus Belle de Bruin, voorzitter van CHIO Rotterdam.

Het CHIO, het hoogst ingeschaalde hippische evenement van Nederland, organiseert de EK samen met paardensportbond KNHS, fokkerij-organisatie KWPN en de gemeente Rotterdam. ,,Dit is ontzettend goed nieuws voor Rotterdam en een bekroning op de samenwerking van de partijen die met elkaar de financiering, het bid en de presentatie in Lausanne hebben gerealiseerd'', reageerde Rotterdams wethouder Adriaan Visser, die onder meer sport in zijn portefeuille heeft. ,,Als gemeente streven we er naar om ieder jaar passende topsportevenementen naar Rotterdam te halen.''

,,Drie belangrijke EK's in eigen land die ook nog eens een belangrijk kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio worden, is fantastisch voor onze sport", aldus Maarten van der Heijden, directeur topsport van de KNHS. ,,En rijden voor eigen publiek geeft onze eigen sporters meestal een extra stimulans en hopelijk dus ook goede kansen op medailles.''