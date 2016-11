Murray knokt zich naar finale in Londen

LONDEN - Tennisser Andy Murray heeft zaterdag de eindstrijd bereikt van de ATP World Tour Finals in Londen. De nummer één van de wereld moest wel bijzonder diep gaan om in de halve finale de Canadees Milos Raonic te verslaan: 5-7 7-6 (5) 7-6 (9). De zinderende partij in de O2 duurde ruim 3,5 uur en werd pas diep in de tiebreak van de derde set beslist. Nadat Raonic een matchpoint had laten liggen, sloeg Murray bij zijn vierde kans wel toe.

Door ANP - 19-11-2016, 19:02 (Update 19-11-2016, 19:02)

Voor Murray staat in Londen naast de titel ook zijn eerste plek op de wereldranglijst op het spel. De 29-jarige Schot maakt met Novak Djokovic uit wie het jaar afsluit als nummer één. De Serviër staat later op zaterdag in de tweede halve finale tegenover Kei Nishikori uit Japan. Als Djokovic wint, komt het zondag tot een rechtstreeks gevecht met Murray om de koppositie.