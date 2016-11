Van Barneveld verliest hoogstaande kwartfinale

WOLVERHAMPTON - Met opgeheven hoofd heeft Raymond van Barneveld zaterdagavond de Grand Slam of Darts moeten verlaten. Hij verloor in een hoogstaande kwartfinale van regerend wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland: 13-16.

Door ANP - 19-11-2016, 23:48 (Update 19-11-2016, 23:48)

Michael van Gerwen schaarde zich vrijdag wel bij de laatste vier van het toernooi met een prijzenpot van circa 460.000 euro. De titelverdediger liet weinig heel van Brendan Dolan (16-3) en strijdt zondag in een rechtstreeks duel met de bont uitgedoste Schot Peter Wright om een plaats in de finale. De als tweede geplaatste Anderson stuit in de andere halve eindstrijd op de Engelsman James Wade.