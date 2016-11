Zilver voor Wüst, brons voor Leenstra

NAGANO - De 1500 meter voor vrouwen bij de tweede wereldbeker schaatsen in Nagano heeft zondag voor Nederland twee medailles opgeleverd. Ireen Wüst pakte zilver met een tijd van 1.55,50. Het brons was voor Marrit Leenstra in 1.55,94. De Amerikaanse Heather Bergsma-Richardson won voor het tweede weekeinde op rij goud op de schaatsmijl met een baanrecord van 1.55,29.

Door ANP - 20-11-2016, 8:53 (Update 20-11-2016, 8:53)

Wüst eindigde eerder in Nagano op de 1000 meter (zesde) en 3000 meter (vijfde) nog buiten het podium. De ploegachtervolging (goud) liet ze zaterdag schieten. De dertigjarige Brabantse had last van kramp in haar nek en moest daardoor in Japan zichzelf in acht nemen. Zondag bleek ze alweer vrijwel de oude, al greep ze nog wel net naast haar eerste individuele wereldbekerzege van het seizoen.

De derde wereldbeker begin december in Astana slaat Wüst over. De viervoudig olympisch kampioene kiest dan voor een uitstapje naar de zon.

Leenstra

Leenstra was vorig weekeinde tijdens de eerste wereldbeker in China goed voor drie medailles. In Japan won de Friezin zaterdag goud op de ploegachtervolging. Op de 500 meter (veertiende) en 1000 meter (achtste) kwam ze eerder in Nagano niet in de buurt van eremetaal. ,,Het ijs ligt me hier niet'', liet Leenstra weten. De 1500 meter verliep zondag voor haar niettemin redelijk naar wens.

Jorien ter Mors is olympisch en wereldkampioene op de 1500 meter. De Twentse schaatsster begint in Astana pas aan haar wereldbekerseizoen. Ze gaf eerder deze maand nog de voorkeur aan deelname aan twee wereldbekers shorttrack, de schaatsdiscipline waarvan ze dit seizoen afscheid neemt. Ter Mors wil zich volledig gaan richten op de langebaan.