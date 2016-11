WB veldrijden Koksijde afgelast door storm

ANP WB veldrijden Koksijde afgelast door storm

KOKSIJDE - De wedstrijden om de wereldbeker veldrijden in het Belgische Koksijde gaan zondag niet door. De storm en slagregens in de kustplaats zijn te hevig, meldde de organisatie.

Door ANP - 20-11-2016, 10:45 (Update 20-11-2016, 10:45)

Aanvankelijk zouden alleen de races voor de junioren en beloften worden afgelast, maar in de loop van zondagochtend moest de organisatie ook de ritten voor de vrouwen en mannen schrappen. ,,Door de storm is het te gevaarlijk en kan de veiligheid van de renners niet worden gegarandeerd'', luidde de verklaring van de organisatie en de internationale wielrenunie UCI.

De Vlaamse Duinencross Koksijde zou de vierde race zijn in de wereldbeker van dit seizoen. Alle toppers, onder wie wereldkampioen Wout van Aert en de Nederlandse klepper Mathieu van der Poel, zouden aan de start verschijnen. Van Aert is ook de leider in het WB-klassement.

Van der Poel was het niet eens met het besluit. ,,Het besluit is naar mijn mening veel te vroeg genomen. Voor de middag, wanneer de elite zou rijden, is er veel minder wind voorspeld'', reageerde hij op Twitter.