ANP Zege voor Clippers na comeback tegen Bulls

LOS ANGELES - De basketballers van Los Angeles Clippers hebben zaterdagavond (plaatselijke tijd) hun twaalfde zege van het seizoen geboekt en hun koppositie in de NBA verstevigd. De ploeg versloeg in eigen huis Chicago Bulls met 102-95.

Door ANP - 20-11-2016, 11:04 (Update 20-11-2016, 11:04)

De Clippers leken er aanvankelijk niet aan te pas te komen. De Bulls namen in het eerste deel van de wedstrijd een flinke voorsprong. De comeback kreeg gestalte in het vierde kwart, toen de ploeg uit LA een achterstand van 72-77 omzette naar een 102-95. Marreese Speights was in die fase de grote man bij de thuisploeg met zestien punten.

Blake Griffin was de topschutter bij de Clippers met 26 punten. Dwyane Wade kwam tot 28 punten voor de verliezende Bulls.