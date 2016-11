Talentvolle tijdrijder Scotson naar BMC

ANP Talentvolle tijdrijder Scotson naar BMC

SANTA ROSA - Wielerploeg BMC heeft zich voor volgend seizoen versterkt met de Australiër Miles Scotson. De Zwitsers-Amerikaanse formatie uit de WorldTour meldde zondag zijn laatste aanwinst.

Door ANP - 20-11-2016, 12:41 (Update 20-11-2016, 12:41)

De 22-jarige Scotson heeft faam verworven als tijdrijder. Hij is onder meer tweevoudig wereldkampioen achtervolging op de baan (2014 en 2016). Vorige maand eindigde hij als derde tijdens het WK tijdrijden voor beloften in Qatar en eerder dit jaar won hij de tijdrit in de Olympia's Tour.

De Australiër komt over van het Belgische Wanty-Groupe Gobert, waar hij de voorbije maanden stagiair was.