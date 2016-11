Krumins-Kuijken snelste in Zevenheuvelenloop

NIJMEGEN - Susan Krumins-Kuijken heeft zondag in haar woonplaats Nijmegen de internationale Zevenheuvelenloop gewonnen. De specialiste op de baan, die op de Olympische Spelen van Rio de finales van 5000 en 10.000 meter liep, noteerde in de wegwedstijd over 15 kilometer een tijd van 49.30 minuten. Ze bleef in onstuimig weer landgenote Jip Vastenburg meer dan een minuut voor (50.42).

Door ANP - 20-11-2016, 14:39 (Update 20-11-2016, 14:39)

De Oegandees Joshua Cheptegei prolongeerde zijn titel bij de mannen. Hij won in 42.07 minuten. De Eritreeër Abrar Osman arriveerde als tweede in 43.03. Beste Nederlander was Abdi Nageeye. De nummer elf van de olympische marathon in Rio klokte 43.40, iets boven zijn eigen Nederlands record.

De Zevenheuvelenloop kreeg in de aanloop afzeggingen van de Britse toploper Mo Farah en de Keniaanse marathontopper Wilson Kipsang.