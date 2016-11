Wiggins en Cavendish winnen zesdaagse Gent

ANP Wiggins en Cavendish winnen zesdaagse Gent

GENT - De zesdaagse van Gent kreeg zondag met Mark Cavendish en Bradley Wiggins de gewenste winnaars. Wiggins zou in zijn geboortestad afscheid nemen van de wielersport, maar de 36-jarige Brit hield na afloop een slag om de arm. Met zijn landgenoot Cavendish sloot hij zondag af met een ronde voorsprong op de Belgen Moreno De Pauw en Kenny De Ketele. De Belg Iljo Keisse, vorig jaar nog winnaar met de Deen Michael Morkov, werd aan de zijde van de Italiaan Elia Viviani derde in het 'Kuipke'.

Door ANP - 20-11-2016, 19:02 (Update 20-11-2016, 19:02)

Wiggins en Cavendish konden in Gent als wereldkampioenen op de koppelkoers hun regenboogtruien nog eenmaal showen. Voor Wiggins was het een bijzonder optreden, want voor de eerste Britse Tourwinnaar ooit was de zesdaagse van Gent de eerste wielerwedstrijd die hij in levende lijve zag. In 2003 won hij er al eens, vier jaar later reed hij er ook al samen met Cavendish.

,,Dit was mijn laatste race met Mark, maar misschien niet als individu'', zei Wiggins tegen Sporza. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik hier nog een laatste keer wou rijden. En dan win ik hier met Mark, na alles wat we de voorbije jaren hebben meegemaakt.''