Murray blijft nummer één na winst op Djokovic

LONDEN - De Schotse tennisser Andy Murray sluit het jaar af als nummer één van de wereld. Murray versloeg zondag in de finale van de ATP World Tour Finals in Londen Novak Djokovic in twee sets: 6-3 6-4. Bij winst had de Serviër de nummer één-positie op de wereldranglijst heroverd.

20-11-2016

Murray pakte de eerste set nadat hij in de achtste game de opslag van Djokovic had gebroken. Daarna serveerde hij naar setwinst: 6-3. In de tweede set verloor de ongewoon slordige Djokovic meteen zijn opslag. In de vijfde game was het opnieuw prijs voor Murray, maar Djokovic brak terug en hield zijn opslag om er 4-3 van te maken. Drie games later was het toch gebeurd in de O2 Arena. Murray benutte het derde wedstrijdpunt, waarna de Britse fans hun held op een ovatie trakteerden.

,,Het is een hele speciale dag'', concludeerde de 29-jarige Schot na de huldiging. ,,Ik heb al heel wat grote wedstrijden tegen Novak gespeeld en er ook al heel wat van hem verloren. Ik had nooit gedacht dat ik dit jaar als nummer één van de wereld zou afsluiten.''

Terechte nummer één

Djokovic, die het eerste deel van 2016 nog domineerde, complimenteerde zijn tegenstander: ,,Hij is de beste op dit moment, de terechte nummer één. Andy was vandaag gewoon beter, ik kwam op de beslissende momenten tekort.''

Murray is sinds 5 november de leider van de wereldranglijst nadat hij de finale van het Masterstoernooi van Parijs bereikte. Djokovic, die sinds juli 2014 onafgebroken op de eerste plaats had gestaan, verloor in de Franse hoofdstad in de kwartfinales. In Londen had hij nog één kans om de verspeelde positie aan de top terug te winnen.

Langste partij ooit

Zaterdag had Djokovic maar een uurtje nodig gehad om ten koste van de Japanner Kei Nishikori de finale te bereiken. Murray had daarvoor heel wat meer moeten zweten in een partij tegen de Canadees Milos Raonic, die ruim 3,5 uur duurde. Het was de langste partij ooit in de historie van het eindejaarstoernooi. Dat leek in het voordeel van Djokovic, maar die kwam er in de finale amper aan te pas.

Voor Murray betekende het zijn negende toernooizege van dit jaar. Onder die overwinningen springen Wimbledon en de Olympische Spelen eruit.