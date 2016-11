Darter Van Gerwen wint ook Grand Slam

ANP Darter Van Gerwen wint ook Grand Slam

WOLVERHAMPTON - Michael van Gerwen heeft zijn titel van de Word Series of Darts geprolongeerd. De succesvolle Brabander was zondag in de finale ook veel te sterk voor de Engelsman James Wade: 16-8.

Door ANP - 20-11-2016, 21:24 (Update 20-11-2016, 21:32)

Van Gerwen boekte alweer zijn 24e toernooizege van het seizoen. Hij regeert de dartwereld de laatste tijd weer met straffe hand. 'Mighty Mike' won onlangs de finale van de World Series of Darts, kroonde zich daarvoor tot Europees kampioen en was ook de sterkste in de World Grand Prix. Op het WK wil hij vanaf volgende maand een fraai seizoen in stijl afsluiten.

Van Gerwen ontliep Gary Anderson in de finale van het toernooi in Wolverhampton. De regerend wereldkampioen uit Schotland liet zich in de halve eindstrijd verrassen door Wade. Van Gerwen rekende in de halve finale af met Peter Wright, een clowneske verschijning uit Schotland (15-10).

Ruime zege

De Nederlander hoefde in Wolverhampton niet zijn beste spel te spelen voor een ruime zege. Hij startte zelfs belabberd. Wade leidde al snel met 3-1, tot ergernis van Van Gerwen die zich even kwaad maakte en via 6-3 uitliep naar een voorsprong van 10-5. Even verslapte de concentratie bij de Brabander. Wade knokte zich terug tot 11-8, maar had het nakijken toen Van Gerwen nog een keer aanzette (16-8). De winnaar verdiende ruim 127.000 euro met de eindzege.

,,Meer zelfvertrouwen dan nu kan ik niet meer krijgen'', jubelde Van Gerwen na zijn overwinning. ,,Ik ben heel blij met deze zege. In de halve finale speelde ik beter dan in de finale. Maar dit geeft een goed gevoel voor het WK.''