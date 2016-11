Butler loodst Bulls langs Lakers

LOS ANGELES - Jimmy Butler was zondag (plaatselijke tijd) de uitblinker bij Chicago Bulls. De Amerikaanse basketballer maakte 40 punten en droeg daarmee riant bij in de overwinning op Los Angeles Lakers: 118-110. De Bulls herstelden zich tegen de Lakers knap van de nederlaag een dag eerder tegen die andere ploeg uit Los Angeles, de Clippers. Het was de negende zege van de ploeg uit Chicago in dit seizoen.

Door ANP - 21-11-2016, 7:44 (Update 21-11-2016, 8:50)

Bij de Bulls ontbrak vedette Dwyane Wade. Hij kreeg rust, maar met Butler in vorm kon Wade worden gemist. Bij de Lakers was Lou Williams de beste schutter met 25 punten.

Russell Westbrook was op weer eens op dreef voor Oklahoma City Thunder, maar zijn aandeel van 31 punten, 11 rebounds en 15 assists leidde niet tot de overwinning. In de verlenging ging tegenstander Indiana Pacers er overheen en won met 115-111. Bij de Pacers was Jeff Teague de topschutter met 30 punten.