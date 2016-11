Triatlete Van Vlerken verrast in Arizona

TEMPE - Triatlete Yvonne van Vlerken heeft zondag voor de elfde keer in haar carrière een ironman onder de negen uur afgelegd. Geen enkele andere triatlete heeft dat gepresteerd. De 38-jarige duursportvrouw uit Krimpen aan de Lek eindigde in de ironman van Arizona als tweede in 8 uur, 51 minuten en 27 seconden. De Amerikaanse winnares Meredith Kessler was met 8.48.23 ruim drie minuten sneller op de langste triatlonafstand (3,8 km zwemmen - 180 km fietsen - 42,195 km hardlopen).

Door ANP - 21-11-2016, 8:17 (Update 21-11-2016, 8:17)

Van Vlerken revancheerde zich in Arizona enigszins voor haar mislukte optreden in oktober bij het wereldkampioenschap in Hawaii, toen ze de strijd moest staken tijdens het afsluitende looponderdeel. Enkele weken geleden herpakte ze zich al met de zege in de Challenge Aruba, een triatlon over de halve afstand. De race over de langste afstand in Arizona stond eigenlijk niet op haar programma, maar haar deelname pakte verrassend goed uit.