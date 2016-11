Murray mikt vanaf nu op grandslamzeges

LONDEN - Andy Murray wil de komende jaren vooral excelleren in de grandslamtoernooien. Dat zei de Schotse tennisser na zijn zege in de Tour Finals in Londen. De 29-jarige Murray handhaafde zijn pas verworven eerste positie op de wereldranglijst door in de finale de Serviër Novak Djokovic te verslaan.

21-11-2016

,,Ik wil uiteraard proberen de komende jaren zoveel mogelijk te winnen, want mijn carrière duurt niet eeuwig. De grandslamtoernooien zijn het grote doel. Die motiveren mij enorm'', aldus Murray. ,,Nu ik die eerste positie heb bereikt, wil ik daar wel zo lang mogelijk blijven. Het was een zware opgave de nummer één te worden en het zal nog moeilijker zijn de nummer één te blijven.''

Murray domineerde de afgelopen maanden het tennis met vijf toernooizeges; hij won 24 partijen op rij. De enige major die hij won was Wimbledon. ,,Als ik in december de training hervat, heb ik maar één toernooi in mijn hoofd en dat is de Australian Open.''