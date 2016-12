Klaasen wint Nederlands onderonsje op WK

ANP Klaasen wint Nederlands onderonsje op WK

LONDEN - Darter Jelle Klaasen heeft donderdag het Nederlandse onderonsje met Jeffrey de Graaf in de eerste ronde van het WK gewonnen. De 32-jarige Brabander, die vorig jaar de halve finales haalde in Alexandra Palace, versloeg de debutant met 3-1 (3-2 0-3 3-2 3-1). Klaasen werd in 2006 wereldkampioen bij de BDO en stapte daarna over naar de concurrerende bond PDC.

Door ANP - 22-12-2016, 21:20 (Update 22-12-2016, 21:20)

De 'Cobra' maakte indruk met hoge scores en zes keer de maximale score van 180. Klaasen was bovendien effectief op de dubbels. Hij gooide in de eerste leg met twaalf darts direct 121 uit en vervolgens ook 86. De Brabander liet De Graaf echter terugkomen tot 2-2, maar sloeg in de beslissende leg van de eerste set alsnog toe.

De 26-jarige debutant pakte vol overtuiging de tweede set, waarna de derde weer volgens hetzelfde scenario als de openingsset verliep. Het verzet van De Graaf was gebroken toen hij zelf naliet 144 uit te gooien en Klaasen de set pakte.