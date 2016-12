Van der Voort buigt in eerste ronde WK darts

LONDEN - Voor darter Vincent van der Voort zit het WK er al weer op. De 41-jarige darter uit Purmerend moest donderdag in de eerste ronde buigen voor de talentvolle Duitser Max Hopp: 1-3. Van der Voort won de eerste set met 3-1, maar gaf de partij daarna volledig uit handen (0-3 1-3 1-3). Voor het eerste vloog de 'Dutch Destroyer' daarom al in de eerste ronde uit het WK.

Door ANP - 22-12-2016, 22:14 (Update 22-12-2016, 22:14)

Van der Voort bereikte twee keer de kwartfinales bij hét hoogtepunt van het dartsjaar, in 2011 en 2015. Bij de vorige editie werd Van der Voort in de achtste finale uitgeschakeld door titelverdediger Gary Anderson, die een paar dagen later opnieuw wereldkampioen werd.

Tegen de twintigjarige Hopp begon de snel gooiende darter uit Purmerend sterk. Na winst van de eerste set ging het echter helemaal mis voor Van der Voort, die zoals wel vaker last last kreeg van zijn kwetsbare rug.