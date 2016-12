Boom voorzichtig bij rentree in wereldbeker

ANP Boom voorzichtig bij rentree in wereldbeker

RIJSWIJK - Lars Boom sprak donderdag bij de teampresentatie van LottoNL-Jumbo over 'thuiskomen’. Na twee jaar Astana is de 30-jarige Brabander terug bij de wielerploeg die hij eerder jaren diende. Maandag volgt in Heusden-Zolder een andere terugkeer op vertrouwde grond. Boom rijdt zijn eerste wereldbekerveldrit van dit seizoen. ,,Ik zal Van der Poel en Van Aert nog niet bijhouden’’, klonk het voorzichtig. ,,Vorig jaar was ik niet optimaal voorbereid en eindigde ik op meer dan zeven minuten. Ik hoop nu binnen de 3,5 minuut te finishen.''

Door ANP - 25-12-2016, 10:06 (Update 25-12-2016, 10:46)

Als tv-kijker genoot hij van de tweestrijd tussen de twee toppers in de modder. ,,De klasse spat ervan af’’, zag ook Boom, die zich in Spanje voorbereidde op zijn rentree in de grote crossen. ,,Ik heb bewust de luwte opgezocht. Als ik in Nederland of België weer begin, ligt er meteen veel meer druk op.’’ Boom rijdt een beperkt programma met na Heusden-Zolder pas weer optredens in Surhuisterveen (4 januari) en op het NK. ,,Daar wil ik aan bondscoach Gerben de Knegt laten zien dat ik een plaats in de WK-selectie waard ben.''

Illusies over een nationale titel maakt hij zich niet. Mathieu van der Poel is een klasse apart, weet ook Boom. ,,Hij moet al pech krijgen of ziek worden. Mathieu en Wout van Aert zijn 'outstanding'. Het is mooi om naar te kijken, vervelend als je ertegen moet fietsen.''

De wereldkampioen van 2008 heeft het veldrijden zien veranderen. ,,Ze gaan er vanaf het begin vol tegenaan, vroeger was het vaak een meer tactisch gevecht. Misschien is dat slimmer. Erin vliegen zoals Mathieu en Wout kan ook zijn tol eisen.'' Zijn vroegere concurrent en inmiddels teambaas Sven Nys benaderde Boom eerder dit jaar voor zijn crossploeg, Boom bedankte: ,,Ik heb nog te veel te doen op de weg.''