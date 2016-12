Stybar zonder ambitie terug in het veld

ANP Stybar zonder ambitie terug in het veld

LOENHOUT - In de aanloop naar de start van het wielerseizoen op de weg duikt Zdenek Stybar deze week twee keer het veld in. De drievoudig wereldkampioen doet donderdag mee aan de Azencross in Loenhout en staat een dag later aan de start in Bredene. De 31-jarige Tsjech uit de QuickStep-ploeg doet dat naar eigen zeggen zonder ambities.

Door ANP - 27-12-2016, 21:49 (Update 27-12-2016, 21:49)

,,Ik zie het tussen de kerstfeestjes door als een leuke afwisseling op mijn trainingen op de weg'', zei Stybar dinsdag. ,,Ik start op de laatste rij en met het oog op het wegseizoen wil ik bovendien geen risico's nemen.'' Nadat Stybar in 2014 zijn derde wereldtitel in het veld had veroverd, ging hij zich volledig richten op de weg.

Sindsdien domineren Mathieu van der Poel en zijn Belgische rivaal Wout Van Aert het veldrijden. ,,Ik had hen misschien vroeger wel aangekund", zei Stybar lachend. ,,Maar nu zal ik hen niet kunnen volgen."

Lars van der Haar, die maandag in Heusden-Zolder zijn rentree maakte na zes weken afwezigheid vanwege een spierscheuring, staat in Loenhout ook aan de start.