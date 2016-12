Kramer van start op NK afstanden

ANP Kramer van start op NK afstanden

HEERENVEEN - Sven Kramer gaat woensdag op de eerste schaatsdag van de NK afstanden in Thialf op jacht naar zijn vijfde opeenvolgende titel op de 5000 meter. De kopman van Team LottoNL-Jumbo is deze winter nog ongeslagen op zijn favoriete afstand. De dertigjarige Fries ontbrak wel bij de wereldbekers eerder deze maand in Astana en Heerenveen, omdat hij zich tijdens een trainingskamp in Collalbo fysiek en mentaal wilde opladen voor de komende periode waarin zijn wereldtitels bij de WK afstanden en de WK allround op het spel staan. Ook mikt Kramer over anderhalve week in Thialf op prolongatie van zijn Europese titel.

Door ANP - 28-12-2016, 4:30 (Update 28-12-2016, 4:30)

De 5000 meter voor mannen begint woensdag rond 16.30 uur. Daarna staan ook de 1500 meter voor vrouwen en de 500 meter voor mannen op het programma.

Naast de Nederlandse titels zijn bij de schaatsdriedaagse in Heerenveen tevens startbewijzen te verdienen voor de EK allround, EK sprint en de WK afstanden.